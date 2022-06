Eriksen, futuro in Premier League: tre opzioni

28-06-2022 11:02

Tempo di decisioni per Eriksen. L’ex centrocampista dell’Inter deve scegliere dove giocare il prossimo anno. Tante le opzioni sul piatto, certamente continuerà a giocare in Inghilterra.

Al momento, sono tre i club inglesi interessati al 30enne danese, ovvero Manchester United, Tottenham e Brentford. Attenzione ai Red Devils che sembrano decisi a farsi avanti in maniera importante. Da non scartare anche il ritorno agli Spurs con Conte che sa perfettamente come farlo rendere al meglio. Più defilata la soluzione Bentford dove ha comunque fatto benissimo lo scorso anno.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE