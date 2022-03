Eriksen positivo al Covid-19: niente ritorno in nazionale

20-03-2022 19:03

Slitta di qualche mese il ritorno in Nazionale di Christian Eriksen. Dopo lo spaventoso arresto cardiaco contro la Finlandia nel corso di Euro2020 in estate, il danese è riuscito a curarsi e anche a tornare in campo in Premier League con la maglia del Brentford.

Le prestazioni veramente importanti non ci sono ancora, ma l’ex Inter ha garantito una solidità fisica tale da essere convocato dal CT Hjulmand per le gare contro Paesi Bassi e Serbia, amichevoli che si disputeranno il 26 e il 29 marzo.

Eriksen, purtroppo, è stato trovato positivo alla vigilia della partenza per Copenaghen.

