Eriksen potrebbe tornare ad allenarsi: chiesto il permesso alle riserve dell'Ajax

22-01-2022 15:53

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Christian Eriksen dopo il brutto incidente di questa estate a Euro2020. Dopo la rescissione del proprio contratto con l’Inter, il danese è tornato in patria per continuare la riabilitazione in vista della ripresa dell’attività agonistica, cosa che in Italia non avrebbe potuto fare.

L’ex giocatore di Inter e Tottenham, secondo le informazioni riportate da De Telegraaf, avrebbe chiesto ai lancieri dell’Ajax il permesso di allenarsi con le riserve per riprendere bene la condizione fisica in vista del suo ritorno. Si stanno spalancando le porte della Premier League per lui, e vuole farsi trovare pronto.

