Ernesto Colnago premiato dall’ONU con il #WorldBicycleDay

22-12-2021 17:00

Non smette di incantare Ernesto Colnago, la cui dedizione e presenza nel mondo della bicicletta gli sono valse oggi il #WorldBicycleDay.

Il premio, istituito dalle Nazioni Unite per premiare chi, nella propria vita, ha lavorato per la promozione e lo sviluppo della bici, è l’ennesima testimonianza dei valori (social e non) che hanno da sempre contraddistinto la produzione del costruttore e imprenditore di Cambiago.

“La bicicletta è utile a tutti noi per rendere il pianeta Terra sempre più bello e salutare. Sono onorato di ricevere questo riconoscimento, che mi inorgoglisce e al tempo stesso mi commuove” ha commentato Colnago dopo aver appreso la notizia.

“Oggi la mia creatura è di proprietà di un Fondo di investimento mondiale, ma la storicità, la memoria e la tradizione di quello che ho costruito in settant’anni di lavoro resteranno custodite e continueranno a vivere nel Museo che è nelle mani di un Colnago, mio nipote Alessandro” ha proseguito uno dei principali esponenti del made in Italy nel mondo.

“Questo riconoscimento delle Nazioni Unite è uno dei premi più belli che ho ricevuto nella mia lunga e fortunata carriera, e resterà nello scrigno dei ricordi di un’azienda che è entrata nella storia del ciclismo”.

