ESerie A: Guarracino saluta la Samp. L'Inter prepara un dream team

In attesa di capire quando si giocherà la eSerie A si sta scatenando il calciomercato che coinvolge le squadre italiane di esports pronte a sfidarsi nella seconda edizione del torneo organizzato da FIFA e dalla Lega Calcio.

La notizia bomba è che dopo un matrimonio di quattro anni la Sampdoria eSports e Mattia LoneWolf92 Guarracino si separano ufficialmente. A comunicarlo è stato lo stesso pro player FIFA in un lungo messaggio d’addio indirizzato ai tifosi blucerchiati e a tutti gli appassionati di calcio e videogame giunto via social.

Prende il via invece la Inter Esports Gaming Week, la settimana nerazzurra di presentazione della nuova stagione della squadra dedicata al gaming. L’Inter si conferma tra le più prominenti squadre Esports a livello globale, dopo essersi aggiudicata la scorsa stagione il trofeo di campione sia alle FIFA21 European Global Series che alla eLibertadores.

Tante le novità che verranno svelate nel corso di questa settimana, a partire dal rinnovamento del logo di Inter Esports, che si pone in continuità con la nuova identità visiva del Club, la divisa ufficiale per la stagione 2021/2022 e la nuova piattaforma per le competizioni.

Per la nuova stagione il roster nerazzurro vedrà la riconferma di Pedro Resende, vincitore lo scorso anno del trofeo eLibertadores e al suo secondo anno con il Club, il nuovo acquisto Victor “Tore” Dos Santos, proveniente dal Brasile, Manoel Neto, anche lui confermato per la seconda stagione consecutiva, e l’italiano Fabio Marino che l’anno scorso ha rappresentato la Lazio eSports nella eSerie A. Completa il team Giuseppe “Giustyle” Rovere con il ruolo di content creator.

Prossimamente il team di Inter Esports, anche quest’anno affiancato dall’agenzia Bundled, sarà impegnato nelle EA Sports FIFA22 Global Series, nella eSerie A, eChampions League, eLibertadores, e nel processo di selezioni per i team Nazionali di Italia e Brasile.

SOCIAL MEDIA SOCCER | 06-10-2021 12:12