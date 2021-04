Esonerato Vivarini, l'Entella si affida a Volpe

Nuovo cambio di panchina in Serie B e secondo stagionale in casa Virtus Entella.

Due giorni dopo la netta sconfitta contro la Salernitana, infatti, la società ligure ha esonerato Vincenzo Vivarini. Al suo posto promosso dalla Primavera Gennaro Volpe, ex bandiera dei Diavoli Neri da giocatore tra il 2011 e il 2016 prima di iniziare la carriera di allenatore nel settore giovanile che lo ha già visto sulla panchina della prima squadra nel maggio 2018 per il playout contro l’Ascoli, poi perso.

L’Entella è attualmente ultima in classifica con 22 punti, a -10 dalla zona playout a cinque giornate dal termine del campionato.

Vivarini era subentrato a Bruno Tedino dopo l’ottava giornata, conquistando però solo 14 punti, quasi tutti raccolti nella striscia di tre vittorie consecutive ottenuta tra la 15a e la 17a giornata.

Questo il comunicato ufficiale della società:

“La Virtus Entella comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Vincenzo Vivarini. A lui e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente Gozzi e di tutta la società per la professionalità, l’impegno, la serietà e il grande lavoro evidenziato in questi mesi, purtroppo non coronati dai risultati.

La squadra verrà affidata a Gennaro Volpe con l’obiettivo di concludere la stagione a testa alta con dignità e senso di responsabilità per onorare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita la nostra maglia, la nostra storia e il campionato di serie B.

Gennaro sta svolgendo un eccellente lavoro con la squadra Primavera nella valorizzazione dei giovani. Ha accettato senza alcuna riserva la nuova sfida, dimostrando, ancora una volta, di essere un autentico caposaldo del club.

A lui e al suo staff un affettuoso in bocca al lupo dal Pres e da tutta la Virtus Entella”.

