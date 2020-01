Esplode il caso Gervinho: fuga dall'Italia

Gervinho sta per lasciare l’Italia e il Parma dopo un anno e mezzo ad altissimo livello, nel modo più turbolento possibile. L’attaccante ivoriano si è visto offrire un contratto dai qatarioti dell’Al Sadd a cifre importanti per un 33enne (3,5 milioni di euro per un anno e mezzo) e ha dato immediata disponibilità al trasferimento.

Il giocatore, rende noto il tecnico dei crociati Roberto D’Aversa, non si è presentato alle ultime sessioni di allenamento proprio per forzare la mano alla società emiliana ed andarsene: “Gervinho non è convocato, non si è presentato alle ultime tre sedute d’allenamento. Ha forzato per andare via, credo che la società l’abbia già venduto, vediamo. Pochi giorni fa è venuto a parlarmi di questa possibilità”.

L’affare può essere chiuso nelle prossime ore, anche se c’è tempo fino a lunedì, giorno di chiusura del mercato in Qatar: “Ci tenevo a rispondere su Gervinho perchè stato un giocatore importante per noi, ma credo anche che ho avuto a disposizione un gruppo che ha permesso a Gervinho di fare la migliore stagione della propria carriera: dunque è vero che era un giocatore importante, ma quello che è più importante per me è il gruppo che ho a disposizione“, ha continuato D’Aversa.

Il Parma si è già mosso per tempo sul mercato e si è assicurato Caprari dalla Sampdoria.

Gervinho lascerà i crociati dopo 46 partite di campionato e 15 gol totali.

