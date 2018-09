ESport, come farlo diventare un lavoro: i consigli di Sarah Spill

Diventare un e-player professionista è il sogno di tante persone di tutte le età. Tuttavia, la crescente industria degli sport elettronici crea sempre più posti di lavoro anche al di fuori della ristretta cerchia dei videogiocatori. Dagli organizzatori di eventi ai cameramen, dai webmaster agli esperti di marketing, sono tantissime le figure professionali che possono avviare una carriera nel mondo degli eSport. E a spiegare come farlo diventare un lavoro è Sarah Spilles, Talent Acquisition Secialist di ESL.

Intervista da Powned.it, la Spilles ha indicato innanzitutto il parametro essenziale: l’interesse per i videogiochi. Si tratta ovviamente di una caratteristica imprescindibile, sicuramente quella che può decretare il successo o meno di una persona. Soltanto essendo appassionati o per lo meno interessati si può riuscire a comprendere a fondo un ambiente complesso e in continua evoluzione come quello degli eSport.

Non bisogna pensare che lavorare negli eSport sia uno scherzo. Essendo un business che muove somme importanti, lavorare nell’ambito porta via molta energia e c’è spesso bisogno di estrema precisione e presenza sul posto, con orari proibitivi anche nel week-end. Si pensi ad esempio all’organizzazione di un evento importante come il recente Gamescom di Colonia. “Il tutto è molto stancante – conclude Sarah Spilles – ma è anche incredibilmente soddisfacente”.

eSport, come farlo diventare un lavoro? L’importante è incominciare

Per chi è interessato a una carriera di questo tipo, tuttavia, non resta che un consiglio generale: farlo e basta. Sia che si voglia diventare un pro-player che tentare di ottenere un altro ruolo qualsiasi nel variegato panorama e-sportivo, l’importante è incominciare mettendosi alla prova, formandosi e prendendo l’iniziativa, ad esempio cercando nuovi contatti, proponendosi alle aziende di settore e studiando per migliorarsi sempre di più.

HF4 | 03-09-2018 15:30