Esports Awards e LIV Golf: una partnership nel mondo degli eSports

Gli Esports Awards annunciano una collaborazione con il tour professionale di golf LIV Golf, portando alla creazione della terza competizione di golf Esports Awards Open.

30-11-2023 14:08

Nato con i videogame, è già un superesperto di eSports. Ha fatto nascere diverse iniziative di settore e sa tutto, ma veramente tutto, di quello che ruota dentro e intorno al mondo dello sport virtuale. Per Virgilio Sport approfondisce e racconta l’eSport a 360 gradi con l’esperienza di un giovanissimo veterano.

L’accordo tra LIV Gold ed Esports Aards

In base all’accordo, LIV Golf sarà l’organizzatore dell’evento che si terrà presso il Paiute Golf Resort di Las Vegas. La manifestazione vedrà la partecipazione di giocatori di eSports, influencer e golfisti professionisti, tra cui il campione degli US Open 2020 Bryson DeChambeau.

Fondata nel 2021, LIV Golf è di proprietà del fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita. Mentre l’Arabia Saudita si impegna nell’espansione nel settore degli eSports, LIV Golf è stata oggetto di critiche per timori di utilizzo dello sport come veicolo per attenuare le preoccupazioni sui diritti umani nel paese. Attualmente, LIV Tour sta valutando una possibile fusione con il PGA Tour, ma tale accordo deve ancora concretizzarsi.

Con l’ingresso di LIV Golf come nono partner degli Esports Awards 2023, si unisce a marchi di rilievo come Lexus, XIX Vodka, Oakley e il fornitore di servizi Internet Xfinity.

Appuntamento a questa notte

Parallelamente alla partnership con LIV Golf, gli Esports Awards hanno annunciato Alex “Goldenboy” Mendez e Miles Ross come ospiti della cerimonia che avrà luogo a Las Vegas. Gli Esports Awards sono concepiti per celebrare l’eccellenza nell’industria degli eSports, onorando giocatori, organizzazioni, squadre e altre figure di spicco. La cerimonia è prevista per il 29 e 30 novembre.