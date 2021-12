ESports nuovo record: nel 2021 180,3 miliardi di $ nei ricavi +14,5%

27-12-2021 23:09

Il 2021 è un anno destinato ad entrare nella storia. Rappresenta il tentativo di ripresa economica di interi settori lavorativi mondiali, segnati in maniera significativa dalla pandemia di COVID19.

La ripresa, come lecito immaginare, è stata molto lenta per la stragrande maggioranza di imprese ed aziende. Ma c’è un settore che sembra non aver risentito di queste problematiche. L’industria dell’eSports, infatti, ha registrato nuovi record negli ultimi 12 mesi. Se nel 2020 la crescita esponenziale, era in parte giustificata dal periodo di restrizioni, che in questo senso hanno accelerato il processo di espansione dell’intera industria, il 2021 sarebbe dovuto essere, nell’immaginario collettivo, un anno in calo. Invece, nonostante le aspettative, l’eSports ha continuato e continua tuttora la sua ascesa. Lo rivela un’indagine di Newzoo, dalla quale emergono i dati della crescita del movimento: i ricavi sono cresciuti del 14,5% rispetto al 2020, raggiungendo i 180,3 miliardi di dollari. Anche il mercato del cloud gaming ha registrato una crescita significativa quest’anno, generando più del doppio dei ricavi del 2020.

Numeri sensazionali anche per i mercati di pc e console, che hanno generato rispettivamente 0,8 e 1,2 miliardi di ricavi in più rispetto alle precedenti stime. A conferma dei dati, cresce il numero di videogiocatori, che nel 2021 ha raggiunto i 3 miliardi. Secondo Newzoo, la crescita non è destinata ad arrestarsi. Le attuali previsioni affermano che, nel 2024 l’industria dei videogiochi genererà 218,8 miliardi di dollari di entrate, con più della metà (116,4 miliardi) che arriveranno solo dai videogiochi mobile.

Un ulteriore conferma di questa espansione arriva anche dall’enorme boom degli spettatori. Il pubblico di live streaming infatti, è cresciuto del 12,7% rispetto al 2020. Solo Twitch ha totalizzato 23,3 miliardi di ore di visualizzazioni nel 2021, record assoluto per la piattaforma di Amazon.

Gli eSports cresceranno ancora e secondo le previsioni toccheranno quota 1,6 miliardi con un coinvolgimento del pubblico ancora più elevato. I Mass media tradizionali sembrano generare sempre meno interesse, specialmente nelle nuove generazioni. Il recente report “Gaming & Esports” dell’advisor Cross Border Growth Capital sottolinea ancor di più queste sensazioni. Dallo studio emerge come, il settore eSports abbia superato televisione, cinema e musica per prominenza industriale sul mercato dell’intrattenimento.

Tom Wijman, Head of Reports & Forecasting di Newzoo, ha spiegato: “Abbiamo iniziato l’anno pensando che sarebbe stato impossibile per il mercato eguagliare il 2020. Eppure, a nove mesi dall’inizio del 2021, ci siamo resi conto che il mercato sarebbe tornato a crescere. Se non altro, questo dimostra che quello dei videogiochi non è più un business stagionale come una volta, guidato dalle hit”.



Articolo a cura di Francesco Basile

SOCIAL MEDIA SOCCER