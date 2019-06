Esultò per infortunio Ronaldo, il web massacra la Pausini

Si può esultare per l’infortunio di un avversario che ti fa paura? Nelle curve non è un’usanza nuova ma che a sbracciarsi nel vedere a terra un tuo rivale possa essere una persona nota e affermata in tutto il mondo come Laura Pausini fa sensazione. La cantante è un’accanita tifosa del Milan e ha raccontato la sua passione alla Gazzetta dello sport, un’intervista a due con l’interista Ligabue in cui si è detta anche dispiaciuta per l’addio di Gattuso (“è un guerriero, un po’ ci assomigliamo. Top. Chi vorrei al suo posto? Soltanto il mio amico Ancelotti, ogni volta che lo vedo glielo dico. Ovunque vada lascia il segno, lo adoro. Certo, con il Napoli sta facendo bene, quindi temo dovrò aspettarlo ancora un po’..”) e ha fatto la rivelazione choc che ha indignato il web.

LA GAFFE – L’episodio-scandalo arriva nel corso del botta e risposta quando la cantante de “La solutidine” dice: “Fino a qualche anno fa, quando abitavo a Milano e andavo spesso allo stadio, ero ancora più preparata. Ricordo un Inter-Milan a cui decisi di andare all’ultimo e al Milan non avevano più biglietti, quindi li presi dall’Inter finendo in una zona tutta nerazzurra. A un certo punto si fece male Ronaldo. Io non riuscii a trattenermi e mi alzai per esultare… Vi lascio immaginare le reazioni”.

LE REAZIONI – Quelle allo stadio le conosce lei, quelle sul web sono feroci: “A volte a tacere si fa più bella figura, questa la Pausini poteva proprio risparmiarsela! Complimenti, un bell’esempio per le ragazze…”o anche: “Qualcuno sputi in faccia alla Pausini” e ancora: “Che cosa squallida ha detto la Pausini” e infine: “Pausini, ma come c… si fa ad esultare se uno si fa male dai…”.

SPORTEVAI | 05-06-2019 12:10