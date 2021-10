Eterna Fontana: vittoria a Nagano e primato in Coppa

30-10-2021 11:10

Arianna Fontana sente aria di Giochi e si scatena.

All’alba della stagione che la vedrà protagonista della quinta Olimpiade della carriera, la leggenda italiana dello short track, portabandiera azzurra nel 2018 a Pyeongchang, ha infatti iniziato al meglio la stagione 2021-2022, triongando a Nagoya, in Giappone, nella seconda tappa della Coppa del mondo.

L’atleta valtellinese ha vinto la prova dei 500 metri, risultato che, accoppiato al secondo posto sui 1000 metri conquistato qualche ora prima, fa schizzare Arianna in testa alla classifica di Coppa a pari merito con la polacca Natalia Maliszewska.

Per Fontana si tratta del dodicesimo successo in carriera in Coppa del Mondo, un anno dopo l’ultimo, ottenuto nel 2020 roprio a Nagoya.

Maliszewska è stata beffata da Arianna dopo essere stata avanti fino a due giri dal termine. Terzo posto per la canadese Kim Boutin.

