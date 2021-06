Euro 2020, l'UEFA smentisce le accuse su Finlandia-Danimarca

L’UEFA non ci sta e dopo le rivelazioni di Peter Schmeichel a “Good Morning Britain” sulle presunte pressioni ricevute dalla Danimarca per tornare a giocare in fretta dopo lo shockante malore di Eriksen.

In serata infatti, attraverso una nota ufficiale, il massimo organismo del calcio europeo ha voluto fugare ogni dubbio e ogni insinuazione dando, in maniera succinta, la propria versione dei fatti.

“UEFA è certa di aver gestito la situazione con estremo rispetto. È stato deciso di riprendere la partita solo dopo la richiesta di conclusione nella serata stessa da parte delle due squadre. La necessità di concedere 48 ore di riposo tra una partita e l’altra ha eliminato qualsiasi opzione, ma possiamo categoricamente smentire che alcuna squadra sia stata minacciata con scenari di sconfitte a tavolino”.

OMNISPORT | 14-06-2021 21:53