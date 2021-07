Euro 2020, Raspadori da il suo pronostico per Italia-Spagna

Siamo ormai agli sgoccioli per l’inizio di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020. Tutta Italia in questi giorni si è sbizzarrita in supposizioni, pronostici e ipotesi di ogni genere. In tutto questo, anche l’attaccante della nazionale Giacomo Raspadori ha voluto dare il proprio pronostico, pochi minuti prima del fischio d’inizio, ai microfoni di Rai Sport:

“Un pronostico? 1-0 per l’Italia ovviamente”.

Raspadori ci crede, dunque, e a nome di tutto il gruppo azzurro esprime la gioia per essere arrivati comunque ad un punto così importante della manifestazione:

“Siamo ovviamente molto carichi e felici di essere arrivati fino a qui. Ora tocca a noi fare una grande partita e dare continuità al nostro sogno”.

In ultimo, Raspadori commenta le critiche ricevute dal suo collega in attacco Ciro Immobile, ma spiega anche che la reazione non si farà attendere:

“Io penso che la risposta ci sarà sicuramente. Ciro è un grandissimo giocatore e un grandissimo attaccante. Mi sorprende anche che venga criticato. Sarei felice se fosse lui a decidere la partita”.

OMNISPORT | 06-07-2021 20:11