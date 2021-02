EuroBasket 2022, l'Italia sfida la Macedonia

Comincia domani la maratona Azzurra di tre partite in quattro giorni nella “bolla” di Perm’. Il primo impegno per la Nazionale del CT Meo Sacchetti sarà contro la Macedonia del Nord (giovedì 18 febbraio, ore 15.30 italiane in diretta su Sky Sport Uno), in quello che è il recupero della gara mai disputata a novembre a Tallinn. Allora, con i giocatori in campo per il riscaldamento, la FIBA annunciò il rinvio della partita in seguito all’accertamento di tre casi COVID-19 all’interno del gruppo squadra macedone.

Non faranno parte dei 12 contro la Macedonia del Nord, per rotazione, Michele Vitali e Simone Zanotti. Esordio assoluto in Nazionale A per Gabriele Procida.

La squadra di coach Todorov è attualmente ultima nel girone B con sole due partite disputate e perse contro Estonia in casa e Russia in trasferta nel febbraio 2020.

I balcanici sono di fatto ancora in corsa per la qualificazione visto che oltre all’Italia, qualificata come Paese ospitante, altre due squadre staccheranno il pass per EuroBasket 2022.

Per i macedoni quella con l’Italia sarà la prima di ben quattro partite da giocare a Perm’. I sei precedenti contro la Macedonia del Nord sono tutti favorevoli all’Italia, che fin dalla prima sfida nel 1996 non ha mai perso.

