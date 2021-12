Eurobasket 2022, ufficializzato il calendario del torneo

06-12-2021 12:24

Prende una linea definitiva il programma di Eurobasket 2022. Nella mattinata odierna infatti la FIBA ha reso ufficiali tutti gli orari di gioco della competizione, dalla fase a gironi fino alla finale di Berlino.

Il torneo avrà inizio il 1° settembre con l’incontro Spagna-Bulgaria (in programma a Tbilisi) valevole per il Girone A e quello tra Germania e Francia (di scena a Colonia) valevole per il Girone B.

Il giorno successivo inizierà il torneo anche per le compagini inserite nei Gironi C e D fra cui anche l’Italia di Meo Sacchetti che, a Milano, sarà impegnata contro Estonia (2 settembre), Grecia (3 settembre), Ucraina (5 settembre), Croazia (6 settembre) e Gran Bretagna (8 settembre).

Al termine della fase a gironi, le prime quattro formazioni di ciascun raggruppamento andranno a comporre il tabellone di una fase finale che, a partire dagli ottavi in programma il 10 settembre fino alla finalissima per il titolo in calendario il 18 alle 20.30, si disputerà interamente a Berlino.

Di seguito il calendario della fase a gironi dell’Italbasket.

Italia-Estonia: 2 settembre, ore 21, Milano.

Grecia-Italia: 3 settembre, ore 21, Milano.

Ucraina-Italia: 5 settembre, ore 21, Milano.

Italia-Croazia: 6 settembre, ore 21, Milano.

Gran Bretagna-Italia: 8 settembre, ore 21, Milano.

OMNISPORT