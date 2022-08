EuroBasket: il calendario della fase preliminare

30-08-2022 17:56

Manca sempre meno al FIBA EuroBasket 2022, l’europeo maschile di pallacanestro, in programma dal 1° al 18 settembre.

La 41esima edizione avrà luogo in 5 città (Colonia, Praga, Tbilisi e Milano per la prima fase e Berlino per la fase finale). A prendere parte alla competizione 24 nazionali, divise in 4 gironi da 6 squadre ciascuno.

La prima fase è in programma dal 1° all’8 settembre, cui farà seguito quella a eliminazione diretta, con gli ottavi di finale (10 e 11 settembre) con le prime quattro classificate di ogni gruppo, i quarti di finale (13 e 14 settembre), le semifinali (16 settembre) e le finali dal quarto al primo posto (18 settembre).

IL PROGRAMMA

Giovedì 1° settembre

ore 17.15 Slovenia-Lituania

ore 20.30 Francia-Germania

Venerdì 2 settembre

ore 14.15 Ucraina-Gran Bretagna

ore 17 Croazia-Grecia

ore 21 ITALIA-Estonia

Sabato 3 settembre

ore 14.15 Gran Bretagna-Croazia

ore 17.45 Lituania-Francia

ore 21 ITALIA-Grecia

Domenica 4 settembre

ore 14.30 Lituania-Germania

ore 16.15 Spagna-Belgio

ore 20.30 Francia-Ungheria

Lunedì 5 settembre

ore 14.15 Croazia-Estonia

ore 17.30 Repubblica Ceca-Olanda

ore 21 ITALIA-Ucraina

Martedì 6 settembre

ore 14.30 Bosnia-Francia

ore 17 Grecia-Ucraina

ore 21 ITALIA-Croazia

Mercoledì 7 settembre

ore 13.30 Turchia-Spagna

ore 17.15 Francia-Slovenia

ore 20.30 Ungheria-Germania

Giovedì 8 settembre

ore 14.15 Croazia-Ucraina

ore 17 Estonia-Grecia

ore 21 Italia-Gran Bretagna