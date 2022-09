EuroBasket, l'Italia chiude il girone quarta

08-09-2022 16:28

L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco chiude il girone, con la qualifica per la fase successiva dell’Europeo in tasca, da quarta. Fatale per gli azzurri la sconfitta contro l’Ucraina e complice il k.o, degli ucraini contro la Croazia.

Indipendentemente dal match di questa sera contro la Gran Bretagna il destino dell’Italbasket è già scritto. Per gli ottavi manca da capire chi affronteranno: due le candidate o la Serbia o la Polonia che si sfideranno questa stasera a Praga con in palio il primo posto nel girone D. La vincente sfiderà la formazione di Pozzecco l’undici settembre a Berlino dove avranno luogo le fasi finali dell’Europeo.