EuroBasket, Pajola carica l'ambiente: "Tutti hanno visto cosa sappiamo fare"

12-09-2022 21:52

“La Francia? Tutti conoscono il valore di una formazione che, come la Serbia, aspira ad arrivare in finale. Ancora una volta hanno più taglia di noi e ancora una volta dovremo sovvertire i pronostici”.

Alessandro Pajola commenta così il quarto di finale che attende l’ItalBasket. Mercoledì (palla a 2 alle ore 17:15) la squadra di Gianmarco Pozzecco sfiderà quella di Gobert e Fournier, i giocatori degli Utah Jazz e dei New York Knicks. Sarà la rivincita del quarto di finale dell’Olimpiade quando la Francia fermò l’avventura degli azzurri. Pajola spiega che “ieri hanno visto tutti cosa siamo in grado di fare. Non è un caso se ci siamo qualificati per i Giochi, non è un caso se siamo arrivati a un canestro dalla semifinale olimpica e non è un caso se – ha aggiunto il play della Virtus Bologna – quest’anno siamo cresciuti ancora offrendo prestazioni come quelle contro Grecia, Croazia e Serbia”.

Proprio la partita contro la squadra di Nikola Jokic ha dimostrato come l’ItalBasket sia capace di “sovvertire i pronostici”. Pajola ha sottolineato come “Pozzecco è un coach preparato in grado di toccare le corde giuste dei suoi giocatori. Il resto è venuto da sé perché oltre ad essere un gruppo unito abbiamo giocatori con caratteristiche uniche”.