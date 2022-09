Eurobasket, parte bene l'Italia di Pozzecco: 83-62 all'Estonia

02-09-2022 23:59

Parte con un ampio successo l’avventura dell’Italia all’Europeo di basket 2022. Nella prima partita del gruppo C successo per 83-62 nei confronti dell’Estonia. Per gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco, un successo importante con 21 lunghezze di vantaggio. Allungo decisivo nel secondo periodo grazie anche ai tiri dall’arco di Simone Fontecchio, che è stato il miglior marcatore del match con 19 punti.

Nella ripresa l’Italia è riuscita a contenere il tentativo di rimonta dell’Estonia. Molto bene anche Nicolò Melli con 17 punti e Achille Polonara, 12 punti ma anche 12 rimbalzi. Buona prestazione dalla panchina di Nico Mannion (12) e Luigi Datome (11).

Queste le parole del coach della Nazionale azzurra Pozzecco dopo il match: “Dedichiamo la vittoria di oggi a Danilo Gallinari. Ero molto nervoso oggi, lo riconosco, soprattutto nel terzo quarto. Ringrazio i miei giocatori per la prestazione autorevole”.

Adesso qualche ora di riposo e poi ci sarà subito la seconda sfida del girone, sempre al Forum di Assago, contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, che ha vinto all’esordio 89-85 con la Croazia. Decisivo il giocatore dei Milwaukee Bucks con 27 punti e un grandissimo ultimo periodo.