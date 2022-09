Eurobasket, Pesic torna sul k.o. con l’Italia: “Non cambio i miei principi”

16-09-2022 15:56

A cinque giorni dall’eliminazione inflitta alla Serbia dall’Italia, Svetislav Pesic è tornato a parlare del risultato di Berlino affermando come, per il livello della competizione, questo non debba esser considerato affatto sorprendente.

“Stiamo assistendo a un torneo di altissima qualità e più competitivo. I confronti stanno diventando sempre più difficili man mano che i piccoli paesi si sviluppano. Pertanto, non vedo alcun risultato come una sorpresa” ha dichiarato il coach serbo.

“Il sistema del torneo è stato molto duro e 10 minuti di giocati male sono bastati per essere eliminati. Certo, viviamo una grande delusione. Non abbiamo potuto portare alcuni dei nostri giocatori al torneo a causa di infortuni o altro. Non rinuncerò mai ai miei principi”.