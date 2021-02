EuroBasket Women 2021, le azzurre cercano la qualificazione

Domani sera la Nazionale Femminile di basket affronta la penultima partita di qualificazione all’EuroBasket Women 2021, evento che si giocherà in Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno (fase finale a Valencia).

Le Azzurre giocheranno alle 19.00 contro la Danimarca a Istanbul, dove la FIBA ha organizzato una delle nove “bolle”. Sabato, stesso orario e stesso canale, si replica con la Romania.

La qualificazione alla rassegna continentale per la squadra allenata da Lino Lardo è ancora in bilico, i due successi ottenuti a novembre con Romania e Repubblica Ceca hanno certamente migliorato la nostra posizione ma a Istanbul le Azzurre devono vincere per completare il lavoro.

Accedono infatti all’Europeo 14 squadre, le prime dei nove gruppi e le cinque migliori seconde. Per il calcolo di queste ultime verranno esclusi i risultati ottenuti con le squadre quarte classificate.

Al momento l’Italia è appaiata alla Repubblica Ceca con tre vittorie e una sconfitta ma in caso di arrivo a pari punti lo scontro diretto premierebbe Elhotova e compagne. In ogni caso, con due vittorie a Istanbul le Azzurre sarebbero certe della qualificazione.

OMNISPORT | 03-02-2021 14:20