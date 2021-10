EuroBasket Women 2023 Qualifiers: le convocate di Lardo

30-10-2021 09:51

La Nazionale femminile di Basket torna in campo per la prima finestra di qualificazione all’EuroBasket 2023.

La squadra di Lino Lardo esordirà l’11 novembre a Piestany, in casa della Slovacchia, mentre il 14 novembre ospiterà a Faenza il Lussemburgo. La seconda fase delle qualificazioni si svolgerà a 12 mesi di distanza, visto che a febbraio 2022 si giocherà il torneo pre-Mondiale al quale le Azzurre non si sono qualificate.

All’EuroBasket Women 2023, in programma in Slovenia e Israele, si qualificano 14 squadre, le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde dei 10 gironi. Nel caso in cui i due Paesi ospitanti fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificheranno anche la quinta e la sesta migliore seconda.

Tra le convocate spicca il nome della 16enne di Costa Masnaga Matilde Villa, all’esordio nella Nazionale maggiore.

Le convocate

Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

Beatrice Attura (1994, 1.75, P, Umana Reyer Venezia)

Beatrice Barberis (1995, 1.80, A, Segafredo Zanetti Bologna)

Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

Debora Carangelo (1992, 1.68, P, Umana Reyer Venezia)

Sara Crudo (1995, 1.80, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Jasmine Keys (1997, 1.90, A/C, Famila Wuber Schio)

Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana Reyer Venezia)

Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua Ragusa)

Marzia Tagliamento (1996, 1.83, G, Passalacqua Ragusa)

Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

Matilde Villa (2004, 1.70, P/G, Costa Masnaga)

Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Segafredo Zanetti Bologna)

