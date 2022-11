EuroBasket Women, l'Italia sfida per le qualificazioni la Svizzera

23-11-2022 14:54

A poco più di un anno dall’ultimo impegno ufficiale, che le Azzurre del basket sostennero a Faenza battendo nettamente il Lussemburgo, domani al PalaBarbuto di Napoli la Nazionale Femminile torna in campo per il primo impegno della seconda finestra degli EuroBasket Women 2023 Qualifiers, il ciclo di partite valido per la qualificazione al Campionato Europeo che si giocherà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno 2023 (fase finale a Lubiana).

La squadra di Lino Lardo domani affronterà la Svizzera, palla a due alle ore 19.00.

Domenica, sempre alle 19.00, sfida alla Slovacchia, nel match che probabilmente assegnerà il primo posto del girone. All’EuroBasket Women 2023 si qualificano 14 squadre, ovvero le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde. Nel caso in cui Slovenia e Israele fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificherebbero anche la quinta e la sesta migliore seconda. FIBA ha confermato l’esclusione dall’Europeo di Russia e Bielorussia, a seguito della guerra in Ucraina.

Coach Lino Lardo, ha detto: “La Svizzera è squadra che conosciamo poco e che non abbiamo affrontato l’anno scorso. Ovviamente l’abbiamo studiata e ne conosciamo pregi e difetti ma quello che più conta sarà imporre il nostro gioco. Lo spirito è quello giusto, le ragazze si sono fatte trovare pronte e stanno lavorando con grande attenzione: come sempre la loro disponibilità è assoluta quando indossano questa Maglia”