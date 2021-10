Eurocup, parte l’avventura di Trento

18-10-2021 17:01

Dopo due vittorie e altrettante sconfitte in campionato, per Trento è arrivata finalmente l’ora di mettersi in gioco anche a livello europeo.

È domani sera, infatti, che andrà in scena il debutto in Eurocup della Dolomiti Energia, squadra che, archiviati i due successi in Serie A contro Cremona e Reggiana, proverà ad allungare la propria striscia positiva contro una squadra di grande tradizione come la Joventut Badalona.

“Sarà un lungo percorso, che comincia ora e finirà in primavera, e che ci mette di fronte a tante avversarie di altissimo livello: l’Eurocup è ulteriormente arricchita di valori tecnici, noi faremo di entusiasmo e voglia di misurarci con le “big” continentali le nostre armi principali” ha esordito nella conferenza stampa della vigilia Lele Molin.

“La Joventut è uscita l’anno scorso ai quarti di finale ma giocandosela con la Virtus Bologna in entrambe le partite. Contano su un organico ambizioso, un bel mix di veterani di esperienza e giovani di belle speranze. La filosofia con cui hanno assemblato la squadra possa essere un bell’esempio per tutti, anche per noi: è un club proiettato nel futuro” ha affermato il tecnico bianconero presentando l’avversario di domani.

“Noi dopo le vittorie contro Cremona e Reggio Emilia vogliamo fare altri passi in avanti e metterci alla prova. Entrando nel doppio impegno settimanale cambieranno le nostre rotazioni ma non deve cambiare il modo in cui le partite le viviamo e interpretiamo” è stata la chiosa di un lucido Molin.

OMNISPORT