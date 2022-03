Eurocup, Reyer ancora ko in trasferta: col Bursaspor finisce 80-66

18-03-2022 19:59

Terza sconfitta consecutiva (la seconda in trasferta) in Eurocup per la Reyer Venezia, k.o. 80-66 contro il Bursaspor nel recupero dell’undicesimo turno del gruppo B, raggruppamento che ora vede la compagine orogranata occupare il sesto posto in classifica con un record di 7-8 alle spalle della Virtus Bologna (8-7).

Dopo quello contro il Valencia arriva dunque un altro passo falso lontano dal Taliercio per gli uomini di coach De Raffaele, incapaci, nonostante i 20 punti di Watt, i 12 di Daye e gli 11 di Bramos e Theodore, di resistere alle continue spallate dei padroni di casa.

Decisivo in questo senso l’allungo operato dalla formazione turca nel finale di terzo quarto quando, arrivato sul 64-53 con i canestri di Andrews (27 punti per lui alla fine) e Bitim (25), il Bursaspor ha messo definitivamente la freccia e non si è voltato più indietro.

Di seguito i tabellini della gara.

Bursaspor: Dudzinski 7, Sezgun ne, Can Ozalp ne, Turen, Batuk ne, Andrews 27, Hayes 12, Needham 9, Al, Bitim 25, Olmaz ne. All. Alimpijevic.

Venezia: Daye 12, De Nicolao, Watt 20, Brooks, Stone 3, Bramos 11, Tonut 3, Sanders 2, Echodas ne, Morgan 4, Mazzola ne, Theodore 11. All. De Raffaele.

OMNISPORT