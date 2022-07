Eurocup: sorteggiati i due giorni per la prossima stagione

08-07-2022 14:28

Sono stati sorteggiati oggi i due gironi da 10 squadre per la regular-season della stagione 2022-23.

Tre squadre rappresentano il nostro campionato: Venezia, Brescia e Trento. L’urna ha voluto che il derby italiano fosse nel Gruppo A, tra Umana Reyer Venezia e Germani Brescia. La Dolomiti Energia Trento, invece, rappresenterà l’Italia nel Gruppo B.

Regolamento e format invariato. Le venti squadre partecipanti sono divise in due raggruppamenti da dieci, per un totale di 18 gare di regular-season. Le prime otto classificate accedono al tabellone dei playoff, con ottavi, quarti, semifinali e finale da disputare in gara secca, sul parquet della miglior classificata.

Non ci saranno le squadre russe per la situazione bellica in atto e ovviamente mancheranno all’appello le squadre che lo scorso anno sono state promosse in Eurolega, ovvero la Virtus Bologna, Valencia e il Partizan Belgrado.

Quali sono le squadre che possono ambire alla vittoria finale? Difficile fare pronostici, ma sulla carta, Joventut Badalona, Gran Canaria, Cedevita Olimpia Lubiana e Frutti Extra Bursaspor, quest’ultima finalista nella scorsa stagione, potrebbero contendersi il trofeo finale. Attenzione anche all’Hapoel Tel Aviv e al Buducnost Voli Podgorica.

Ecco i due gruppi:

GIRONE A

Joventut Badalona (SPA)

Cedevita Olimpia Lubiana (SLO)

Umana Reyer Venezia (ITA)

Frutti Extra Bursaspor (TUR)

Lietkabelis Panevezys (LIT)

Mincidelice JL Bourg en Bresse (FRA)

Ratiopharm Ulm (GER)

Germani Brescia (ITA)

U-BT Cluj Napoca (ROM)

Prometey Slobozhanske (UKR)

Girone B

Hapoel Tel Aviv (ISR)

Gran Canaria (SPA)

Buducnost Voli Podgorica (MNE)

Dolomiti Energia Trento (ITA)

Turk Telekom Ankara (TUR)

Promitheas Patrasso (GRE)

Paris Basketball (FRA)

Hamburg Towers (GER)

Slask Wroclaw (POL)

London Lions (GBR)