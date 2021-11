EuroCup, Trento contro il Lietkabelis per provare a sbloccarsi

01-11-2021 20:52

Dopo aver messo assieme tre successi nelle ultime quattro uscite in Serie A, per Trento è arrivata l’ora di sbloccarsi anche in EuroCup, competizione in cui è uscita sconfitta nelle prime due giornate sia contro Andorra che contro Badalona.

Ancora ferma dunque sullo 0-2, per i bianconeri quella di domani contro il Lietkabelis sarà una gara fondamentale per raddrizzare il proprio cammino in Europa e conservare importanti ambizioni.

“Quella di domani sera è una partita che dobbiamo affrontare con la massima attenzione e con l’impegno che è sempre dovuto in match come questo: per noi è un’occasione per provare a sbloccarci in coppa e vincere la prima partita stagionale sul palcoscenico continentale” ha dichiarato coach Molin in sede di presentazione.

“Non c’è tempo per riposare o per goderci il successo contro Pesaro, dobbiamo subito essere focalizzati alla sfida di domani. Il Lietkabelis? È una squadra tipicamente europea, di sistema, che non ha giocatori americani ma che si fonda su un gruppo capace di giocare molto bene assieme. La loro compattezza e fisicità difensiva sarà uno dei tanti ostacoli che incontreremo” è stata la chiosa dell’allenatore della Dolomiti Energia, chiamata a confermare in Europa i bei segnali lanciati in campionato nelle ultime settimane.

