EuroCup, Trento non si sblocca: contro il Lietkabelis finisce 61-77

02-11-2021 22:24

Non riesce a sbloccarsi in Europa la Dolomiti Energia di coach Molin, sconfitta in casa dai lituani del Lietkabelis Panevezys per 61-77.

La formazione trentina, terminato ben al di sopra dei dieci punti di svantaggio il primo quarto, ha mostrato il suo meglio nei due quarti centrali quando, complice anche lo spaesamento degli ospiti, è riuscita ad annullare il gap impattando la contesa sul 38-38.

Da quel momento però i bianconeri non hanno trovato il modo e le energie per “azzannare” la gara e così, sotto i colpi di Kalaitzakis ed Orelik prima e del duo Zemaitis-Lipkevicius poi, i baltici hanno allungato in maniera definitiva non incontrando resistenze fino al +16 finale.

Per Trento così, dopo le sconfitte con Joventut e Andorra, il cammino in EuroCup inizia a complicarsi piuttosto seriamente.

Di seguito il tabellino della gara.

Dolomiti Energia Trento: Bradford 6, Williams 18, Reynolds 13, Conti 0, Forray 0, Flaccadori 9, Saunders 7, Mezzanotte 2, Ladurner ne, Caroline 6. Allenatore: E.Molin

Lietkabelis Panevezys: Vaciunas ne, Radicevic 4, Kalaitzakis 20, Giedraitis 0, Lipkevicius 10, Maldunas 7, Zemaitis 9, Berzins 2, Orelik 14, Vasiliauskas ne, Gagic 11. Allenatore: N.Canak

OMNISPORT