EuroCup, Tucci: “Fondamentali difesa dell’area e controllo rimbalzi”

09-02-2022 12:15

Sfida ad alto livello per i lagunari che, con due partite ancora da recuperare, sono attesi dalla trasferta contro i forti montenegrini, secondi a pari merito con Valencia. La palla a due è fissata per le ore 19:00 e dopo l’esaltante vittoria contro Ulm, Venezia cerca il bis sul difficile campo del Buducnost di Podgorica.

E’ l’assistant coach dell’Umana Reyer Venezia Gianluca Tucci a presentare la sfida di 7Days Eurocup.

“Buducnost ha una formazione esperta, lunga (dodici titolari tutti a disposizione) e fisicamente pronta per ambire alla vittoria finale della competizione. Micov, Cobbs, Seeley tra gli esterni, Reed e Jagodic tra i lunghi, sono certamente i maggiori punti di forza.

Dovremo far tesoro della partita di andata, probabilmente la nostra migliore prestazione in Eurocup, dove limitammo l’iniziativa dei piccoli e vincemmo una battaglia estenuante sotto canestro. Ripartire dalla difesa dell’area e dal controllo dei rimbalzi è il nostro obiettivo principale.

Fuori casa sarà decisivo anche il controllo del ritmo, perché Buducnost ha inserito anche un nuovo giocatore come cambio del play, Perry, che porta dinamismo e velocità, specie in coppia con Popovic, reduce da una grande prestazione. Puntiamo sulla difesa di squadra e sulla voglia di lottare fino in fondo”.

