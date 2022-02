Eurocup, Venezia centra il tris: Gran Canaria k.o. 77-59

15-02-2022 22:11

Non c’è due senza tre per la Reyer Venezia in Eurocup. La banda di coach De Raffaele infatti, pur senza un giocatore chiave come Stefano Tonut (risultato positivo al Covid-19 in giornata), ha ottenuto la terza vittoria consecutiva nella seconda competizione continentale superando nettamente la capolista Gran Canaria.

Gli spagnoli, solo due k.o. prima di stasera in questa fase, hanno ceduto il passo ai lagunari venendo sconfitti per 77-59, un punteggio severo che la Reyer ha messo a tabellone prendendo il largo già a partire dal primo tempo.

Con un parziale di 10-2 a cavallo fra i primi due quarti, Venezia ha preso quel margine e quella fiducia che poi, da lì in avanti, le hanno consentito di fare gara di testa mettendo la museruola agli ospiti i quali, nel corso della gara, non sono mai tornati sotto i 16 punti di svantaggio.

Venezia, dunque, esulta per il settimo sigillo in questa fase della competizione, un trionfo questo che le consente di guardare con ambizione ai primi tre posti della classifica del proprio raggruppamento e, soprattutto, di approcciare nel migliore dei modi il recupero del match di campionato contro Napoli sabato prossimo.

Di seguito il tabellino del match.

Umana Reyer Venezia vs Gran Canaria 77-59 (19-10; 41-23; 57-39)

Umana Reyer Venezia: Stone 6, Bramos 11, Daye 6, De Nicolao 11, Sanders 13, Echodas 3, Mazzola NE, Brooks 8, Vitali 10, Watt 11.

Gran Canaria: Kramer, I. Diop 4, Albicy 6, Salvo 9, Brussino 4, Lopez 3, Pustovyi 13, Shurna 12, Garcia, K. Diop 2, Mutaf 2, Ennis 4.

