Eurolega, 19ª giornata dimezzata: rinviate cinque partite

04-01-2022 20:34

Il Coronavirus non dà tregua al basket. A livello italiano ed europeo. Dopo la decisione della Lega di rinviare in blocco la 14ª giornata, che sarebbe stata in programma per il 2 gennaio, anche il calendario dell’Eurolega è stravolto dai numerosi casi di positività.

Ben cinque partite della 19ª giornata, che si sarebbe dovuta giocare tra il 6 e il 7 gennaio, sono state infatti rinviate a data da destinarsi.

Nella giornata di lunedì 3 gennaio è stata comunicato il rinvio di Alba Berlino-Panathinaikos, Efes Istanbul-Bayern Monaco e Zalgiris-Olympiacos, perché le due società greche e l’Efes non hanno il numero minimo di giocatori per poter scendere in campo.

Martedì è stata la volta del derby francese Asvel Villeurbanne-Monaco e poi di Real Madrid-Unics Kazan, su richiesta di Asvel e Kazan a causa dell’elevato numero di positività riscontrate.

Il Real Madrid era già stato costretto a dicembre a rinviare la partita contro il Fenerbahce.

Restano regolarmente in programma quindi solo quattro partite: Stella Rossa-Fenerbahce e Maccabi-Baskonia il 6 gennaio, Cska-Barcellona e Olimpia-Zenit il 7.

OMNISPORT