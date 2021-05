Eurolega: Anadolu Efes campione d'Europa, Barcellona ko

L’Anadolu Efes conquista l’Eurolega: la squadra di Ergin Ataman si laurea campione d’Europa per la prima volta nella sua storia grazie alla vittoria per 86-81 in finale contro il Barcellona, al termine di una partita molto combattuta e decisa nell’ultimo minuto. I top scorer per i turchi sono Micic con 25 punti e Larkin con 21; per i catalani non bastano le belle prove di Higgins (23 punti 4/6 da tre) e Kuric, 18.

Primo tempo equilibrato ed intenso, i turchi chiudono avanti 36-39 e allungano poi nel terzo quarto grazie a Larkin e Micic, toccando i +11. I catalani tornano in partita, Higgins con una serie di triple li riporta sotto. Nell’ultimo quarto sale di livello il Barcellona, che a 5 minuti dalla fine aggancia la squadra di Istanbul sul 69-69.

Finale mozzafiato e giocato punto a punto, i turchi con una gran giocata di Larkin riprendono l’inerzia della sfida, e allungano grazie a Micic. Due liberi della guardia serba a 7 secondi dalla sirena indirizzano definitivamente la partita, l’Anadolu Efes è campione d’Europa.

OMNISPORT | 30-05-2021 22:50