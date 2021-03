Eurolega, Bayern e Fenerbahce battuti

Le ultime partite della ventinovesima giornata di Eurolega vedono le sconfitte di due squadre attualmente in zona playoff da parte di due che ne sono in questo momento subito al di fuori. Sono il Bayern Monaco di Trinchieri, sconfitto 78-71 dal Baskonia Vitoria (15 i punti di Polonara), e il Fenerbahce, battuto 66-52 da un’altra squadra spagnola, il Valencia. Nelle altre due partite, l’Anadolu Efes Istanbul ha dominato 89-62 sullo Zalgiris, l’Olympiakos ha invece avuto la meglio sullo Zenit San Pietroburgo per 75-61.

OMNISPORT | 12-03-2021 23:38