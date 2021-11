Eurolega: disfatta per Milano con lo Unics Kazan

17-11-2021 19:59

Terribile disfatta dell’AX Armani Exchange Milano nella partita della decima giornata della regular season di Eurolega. 97-71 il punteggio con cui l’Olimpia è stata travolta in trasferta dallo Unics Kazan in cui gioca Marco Spissu, ex Virtus Bologna e Sassari, che ha messo insieme 7 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Ma il miglior marcatore dei russi è stato Isaiah Canaan, autore di 22 punti, mentre John Brown ne ha aggiunti 19, per i ragazzi di Ettore Messina Nicolò Melli, Shavon Shields e Luigi Datome non sono andati oltre i 10 punti.

Per Milano la partita era cominciata bene, con un vantaggio di 11-6 nel corso del primo periodo, chiusosi però sul 19-17 a favore di Kazan. Da quel momento non c’è stata più storia: lo Unics è arrivata all’intervallo lungo sul 44-33 e alla fine del terzo quarto sul 71-49. Negli ultimi dieci minuti i padroni di casa hanno raggiunto il vantaggio massimo, 95-60, a 4’03” dalla fine e poi non hanno praticamente più giocato dato il vantaggio incolmabile. L’Olimpia viene quindi raggiunta in testa dal Real Madrid, vittorioso ieri col Villeurbanne, e stasera alla coppia al comando può unirsi il Barcellona se batterà il CSKA Mosca.

OMNISPORT