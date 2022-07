Eurolega: Exum al Partizan, Martin alla Stella Rossa

10-07-2022 14:41

Arrivano nuove ufficialità dal mercato di Eurolega, con protagonista la città di Belgrado nelle ultime ore.

Colpaccio del Partizan di Zeljko Obradovic, che mette sotto contratto Dante Exum, in uscita dal Barcellona, che al suo posto firma il serbo Nikola Kalinic.

L’australiano fu quinta scelta al Draft NBA del 2014, ma complici i diversi problemi fisici sta tentando di rilanciare la sua carriera nella miglior lega europea.

Sull’altra sponda di Belgrado, quella biancorossa, la Stella Rossa risponde con Hassan Martin, pivot che nelle ultime stagioni ha militato nell’Olympiacos, col quale ha raggiunto le Final Four di Eurolega nel 2021. Lo statunitense è garanzia di energia e sostanza nel pitturato.

Olympiacos che non opera solo in uscita, ma anche in entrata: dopo la guardia ex Unics Kazan Isaiah Canaan, ecco un altro tiratore ed ex NBA per coach Bartzokas. Trattasi di Alec Peters, che lascia il Baskonia dopo due stagioni. Gli spagnoli hanno già trovato il sostituto in ala: lo statunitense Daulton Hommes, conoscenza del basket italiano (a Cremona, nel 2020/21).

Anche lo Zalgiris molto attivo: vicina la firma di Keenan Evans, reduce da un’ottima stagione al Maccabi Tel Aviv. Israeliani che confermano l’ala forte Roman Zorkin.