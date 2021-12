Eurolega, fissate le date dei recuperi dell'Olimpia

30-12-2021 17:28

Ferma dal 19 dicembre, giorno della prima sconfitta in campionato a Trieste, l’Olimpia Milano non tornerà a giocare prima del 7 gennaio, quando al Forum arriverà lo Zenit per la 19a giornata di Eurolega.

La squadra di Messina ha infatti prima dovuto scontare lo stop prolungato causa quarantena seguita al focolaio scoppiato nel gruppo squadra, che ha portato al rinvio di due partite di Eurolega e alla super sfida di campionato di Santo Stefano contro la Virtus Bologna, e poi la decisione della Lega di rinviare in blocco la giornata del 2 gennaio.

Il calendario dei vice campioni d’Italia si prospetta quindi particolarmente affollato da gennaio in avanti. Prima ancora di conoscere la data del recupero del match contro Pesaro previsto per il 2 gennaio, infatti, a gennaio sono già 10 le gare già previste per Melli e compagni, comprese le due di Eurolega rischedulate.

Euroleague ha infatti fissato le date delle tre gare non disputate nei giorni scorsi a causa dell’emergenza sanitaria: la gara contro l’Alba Berlino si giocherà al Forum martedì 18 gennaio con inizio alle 20.30, mentre martedì 8 febbraio l’Olimpia sarà impegnata a Kaunas contro lo Zalgiris alle 20 ora locale. Nella stessa data, alle 20.45, si giocherà Fenerbahce-Real Madrid.

Dal 16 al 20 febbraio Milano sarà impegnata inoltre nella Final Eight di Coppa Italia, in programma a Pesaro.

