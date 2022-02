Eurolega: il Barcellona riaggancia il Real Madrid

01-02-2022 23:44

Oltre alla splendida vittoria dell’Olimpia Milano a Belgrado contro la Stella Rossa, questi sono stati i risultati odierni della ventiquattresima giornata della regular season di Eurolega: Fenerbahce-Asvel Villeurbanne 85-76, Zalgiris Kaunas-Maccabi Tel Aviv 78-94, Panathinaikos-Monaco 83-91, Baskonia-Zenit San Pietroburgo 82-90, Barcellona-Bayern 71-66. Con 20 punti di Kyle Kuric i blaugrana riagganciano in vetta a quota 18 vittorie il Real Madrid, che però ha due partite in meno e che domani sarà impegnato in casa contro l’Olympoakos Pireo.

OMNISPORT