13-01-2022 23:20

Nelle due partite odierne della ventunesima giornata della regular season di Eurolega vittorie di Barcellona e Monaco. I blaugrana, dopo le sconfitte con Baskonia Vitoria e Olimpia Milano si impongono per 82-77 l’Anadolu Efes Istanbul e si rilanciano in vetta alla classifica anche se hanno tre partite in più nei confronti del Real Madrid che è a due successi di distanza. Il Monaco passa in trasferta per 83-78 contro il Bayern.

