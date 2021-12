Eurolega: il Monaco batte il Maccabi

29-12-2021 21:58

Nella prima partita della diciottesima giornata di regular season di Eurolega, l’unica disputata oggi a causa dei rinvii per Covid di Fenerbahce-Real Madrid, Olympiakos Pireo-CSKA Mosca e Milano-Alba Berlino, il Monaco ha battuto alla Salle Gaston Medecin di Fontvieille il Maccabi col punteggio di 82-76. Per la squadra del Principato guidata da Sasa Obradovic 16 punti ciascuno di Alpha Diallo e Donatas Motiejunas, per gli israeliani inutili i 31 punti di Scottie Wilbekin.

OMNISPORT