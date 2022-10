06-10-2022 22:34

Dopo la sofferta vittoria di un solo punto all’esordio in campionato contro Brescia, l’Eurolega dell’Olimpia Milano inizia con un successo di sette punti in Francia, in casa dell’Asvel Villeurbanne. 69-62 il punteggio finale in favore della squadra campione d’Italia in carica allenata da coach Ettore Messina.

Con Datome, Mitrou-Long e da pochi giorni anche Baldasso in infermeria, l’Olimpia soffre tanto l’Asvel nel primo periodo che si chiude 23-14 per i padroni di casa. Milano riesce poi a rialzare la testa già nel secondo quarto, recuperando gran parte del divario e andando all’intervallo sotto di tre: 44-41.

La partita resta molto equilibrata e le due squadre segnano nel secondo tempo quasi la metà di quelli fatti nel primo. L’Olimpia mette la testa avanti nel terzo, dove va sul 56-54. Poi nel quarto i canestri segnati sono ancora meno e nel finale Milano riesce a gestire il risultato fino al 69-62 conclusivo.

Miglior marcatore della squadra meneghina Billy Baron con 18 punti, molto bene anche Nicolò Melli che chiude a 16. Tra le fila dell’Asvel Villeurbanne top scorer Nando De Colo, anche lui con 18 punti. Il prossimo impegno europeo dell’Olimpia Milano sarà venerdì 14 ottobre al Forum contro l’Alba Berlino.