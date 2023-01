Eurolega, l'Olimpia torna alla vittoria dopo cinque ko di fila

Messina al termine del match: "Sono molto felice per i miei giocatori, meritavano una serata come questa".

31-01-2023 21:08

Tornano a sorridere in Europa i campioni d’Italia in carica: nel 22esimo turno di Eurolega l’Olimpia Milano è tornata a vincere dopo cinque sconfitte consecutive, al Forum contro il Baskonia finisce 89-83 in favore dell’EA7. Prossimo impegno giovedì 2 febbraio sempre al Forum contro la Stella Rossa Belgrado, i ragazzi di Ettore Messina sono chiamati a una vittoria complicata per dare seguito al successo di oggi.

Queste le parole di Messina al termine del match: “Sono molto felice per i miei giocatori, meritavano una serata come questa. Voigtmann ha fatto tanta fatica, sono contento per come ha giocato. Sono convinto che questa partita gli darà tanta fiducia. Abbiamo giocato più calmi, questa partita ci dirà come continuare in Eurolega”.

Contro il Baskonia, per l’Olimpia Milano è stata decisiva la miglior prestazione stagionale di Johannes Voigtmann, autore di 16 punti con 4/6 dall’arco. Il miglior marcatore per i padroni di casa però è stato Luwawu-Cabarrot con 17 punti. Assenti Datome e Melli.

OLIMPIA MILANO: Luwawu-Cabarrot 17, Voigtmann 16, Baron 11, Hines 10, Napier 10, Davies 9, Hall 6, Tonut 6, Ricci 4.

BASKONIA: Thompson 19, Giedraitis 18, Howard 18, Costello 12, Enoch 7, Marinkovic 7, Hommes 2, Heidegger, Kotsar, Sedekerskis.