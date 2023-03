Eurolega, la Virtus Bologna crolla anche con l'Efes

La Segafredo di Scariolo, già fuori dai playoff, viene battuta pure in Turchia. La squadra di Istanbul passa 86-67.

30-03-2023 21:51

Brutta settimana per la Virtus Segafredo Bologna in Eurolega. Dopo la pesante sconfitta in casa del Maccabi Tel Aviv, che ha certificato la mancata qualificazione ai playoff, la formazione di coach Sergio Scariolo ha perso anche in Turchia. A Istanbul sono passati infatti i campioni in carica dell’Anadolu Efes, che hanno vinto per 86-67.

Una partita molto complicata per Bologna, in totale emergenza date le assenze di Teodosic, Cordinier, Pajola, Abass e Jaiteh. Il primo quarto si è comunque chiuso sul 13 pari, ma poi l’Efes ha allungato già nel secondo andando all’intervallo lungo avanti di nove sul 36-27.

Nella ripresa i turchi hanno seguito lo stesso canovaccio e anzi hanno allargato ancora il divario grazie a Micic, Larkin e Clyburn. 60-38 a dieci minuti dalla fine, con vantaggio poi sceso a 19 punti al termine della partita per l’86-67 complessivo. Timida reazione finale di Bologna.

Per l’Efes il migliore è stato Zizic con 24 punti. Mentre per la Virtus 17 punti di Mannion, 13 di Ojeleye e 11 di Mickey. A due gare dalla fine, Bologna è quattordicesima con 13 vinte e 19 perse. Mentre, la squadra di Istanbul è a 16 vinte e 16 perse, in piena lotta per un posto ai playoff.