Eurolega, la Virtus Bologna espugna Madrid 95 a 92

27-10-2022 23:30

La Virtus Bologna dà un segnale a sè stessa e sbanca il campo del Real Madrid finalista di Eurolega, centrando la seconda vittoria nel torneo.

L’inizio è equilibrato, ma il Real prova l’allungo (30-20) rintuzzato da Bako, Teodosic e Pajola: all’intervallo gli emiliani sono a -4 e poco dopo effettuano il primo cambio di marcia, con Hackett e ancora Bako; un break di 16 a 1 porta le VU nere avanti di 15 lunghezze, ma gli spagnoli si riportano sotto Deck, è 83-87 a poco più di 2′ dalla conclusione. A prendere per mano la truppa di Scariolo è Teodosic, lucido nei canestri finali.

REAL MADRID 92 – VIRTUS BOLOGNA 95

REAL MADRID: Llull, Musa 13, Deck 28, Yabusele 7, Tavares 13; Abalde, Hanga, Hezonja 18, Rodriguez, Cornelie 9, Ndiaye, Poirier 4. All. Mateo.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 7, Lundberg 18, Ojeleye 5, Mickey 6, Jaiteh 12; Teodosic 14, Cordiner 12, Pajola 2, Bako 16, Weems 3, Mannion ne, Belinelli ne. All. Scariolo.

Arbitri: Boltauzer, Racys, Kowalski.

Note: parziali 24-18, 45-41, 64-68.

Tiri da due: Real 21/40; Virtus 26/39; Tiri da tre: 10/26; 6/17. Tiri liberi: 20/26; 25/31. Rimbalzi: 39; 27.

La soddisfazione del coach bresciano è espressa ai microfoni di Eleven Sports: “Abbiamo detto prima della partita che dovevamo fare un passo in avanti nel movimento – palla, nell’essere altruisti, nella qualità dell’esecuzione, nella disciplina e anche nell’aggressività. Abbiamo fatto un’ottima partita in attacco; forse non così tanto bene in difesa, ma devo dare credito ai ragazzi che dopo due sconfitte consecutive sono stati capaci di recuperare e reagire così a Madrid. Se mi sono divertito? No, dovevo stare concentrato e pensare a fare le sostituzioni: siamo stati anche un po’ fortunati, penso ci meritiamo questa vittoria perché abbiamo giocato un ottimo secondo tempo.”