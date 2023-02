Eurolega, la Virtus Bologna vince e continua la corsa ai playoff

I ragazzi di Scariolo hanno battuto il Baskonia con il punteggio di 88-83.

24-02-2023 22:57

La Virtus Bologna non ha intenzione di mollare. Nel 25° turno di Eurolega, Belinelli e compagni alla Segafredo Arena hanno battuto il Baskonia con il punteggio di 88-83. Reduci da due successi nelle ultime tre gare, con però il pesante ko nella finale di Coppa Italia, gli emiliani si sono imposti grazie all’ex San Antonio Spurs, del ritrovato Abass e alle giocate nel finale del solito Teodosic.

I ragazzi di Scariolo salgono così in classifica a 12-13 e restano ampiamente in corsa per un posto nei playoff. Nella prossima sfida in Eurolega, la Virtus Bologna affronterà il Fenerbahce in Turchia.

Queste le parole di coach Scariolo al termine della partita: “Non è stato facile, contro di loro è bastato perdere un po’ di concentrazione per essere puniti, dobbiamo migliorare. Partita molto buona, di carattere”.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-CAZOO BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 88-83 (16-19, 28-22, 24-21, 20-21)

Virtus Bologna: Belinelli 15, Pajola 3, Bako 4, Jaiteh 5, Lundberg 6, Shengelia 12, Hackett 9, Mickey 2, Weems ne, Ojeleye 5, Teodosic 17, Abass 10.

Baskonia: Howard 10, Heidegger, Raieste, Marinkovic 4, Diez 3, Thompson 15, Kotsar 4, Enoch, Costello 7, Giedraitis 25, Hommes 15, Kurucs.