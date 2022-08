Eurolega: le ultime news di mercato

01-08-2022 20:43

Continuano a impazzare i colpi di mercato in Eurolega, con le 18 squadre che prendono parte alla massima competizione europea di pallacanestro che si stanno rinforzando in vista della prossima, appassionante stagione.

Il colpo più rilevante degli ultimi giorni è stato senza dubbio quello messo a segno dal Fenerbahce, che si è assicurato la combo guard Carsen Edwards, ex Boston Celtics. Tiratore letale, anche se difetta di statura e atletismo è sicuramente una potenziale scheggia impazzita per il basket europeo. Mike James insegna…

Un altra point guard ex NBA si accasa invece a Belgrado, sponda Stella Rossa. SI tratta di Jaylen Adams, MVP dell’ultima NBL australiana con la maglia dei Sydney Kings. 20,8 punti con oltre 5 rimbalzi e altrettanti assist di media a partita per lo statunitense, che ha tirato con il 41,7% da 3 in stagione. Numeri davvero interessanti.

Tarik Black, centro ex Maccabi e Zenit, anch’egli passato in NBA tra Lakers e Rockets, ha firmato con i greci dell’Olympiacos. Sempre parlando di lunghi, l’ex Cantù Kevarrius Hayes approda allo Zalgiris Kaunas, che cede all’Asvel Joffrey Lauvergne, prossimo dunque al ritorno in patria.

Il Barcellona, infine, aggiunge profondità sugli esterni firmando Oriol Pauli, prodotto della cantera blaugrana che ha fatto esperienza ad Andorra e Gran Canaria nelle ultime stagioni.