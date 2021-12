Eurolega, l'Olimpia lotta ma cade al Forum contro il Real

16-12-2021 22:33

L’Olimpia Milano è stata battuta al Forum di Assago dal Real Madrid in una partita valida per la sedicesima giornata di Eurolega. Gli spagnoli si sono imposti sulla squadra di Messina per 75-73, confermando il secondo posto in classifica generale dietro al Barcellona. Milano incappa invece nel sesto ko nella competizione e resta quarta.

LA GARA

Dopo un avvio in equilibrio, il Real prende vantaggio nel secondo quarto, toccando anche il +10 con Llull e Yabusele particolarmente ispirati. Gli spagnoli chiudono con un vantaggio di 8 punti all’intervallo, nel terzo parziale l’Olimpia resta aggrappata alla partita con le triple di Shields, ma gli ospiti si riportano a +9 quando restano dieci minuti da giocare. Nell’ultimo quarto il Real sembra gestire il margine, ma Milano torna sotto nel concitato finale, arrivando fino a -2. Delaney però sbaglia la tripla sulla sirena, il Real passa al Forum.

OMNISPORT