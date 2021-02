Eurolega, l'Olimpia sfida i francesi del Villeurbanne

Nuova sfida di Eurolega per l’Olimpia Milano di Ettore Messina. La squdra meneghina sfida domani sera i francesi del Villeurbanne: importante come per ogni partita della competizione europea sarà vincere visto che le scarpette rosse sono terze con 15 vittorie su 22 match.

Alla vigilia del match queste le parole del coach: “Affrontiamo una squadra estremamente atletica, che è molto migliorata dall’inizio dell’anno come dimostra la sua striscia di quattro vittorie consecutive. Giocare contro questo tipo di atletismo e contro la creatività delle loro guardie sarà probabilmente il problema più grosso. Noi abbiamo qualche assenza pesante, per cui la nostra disciplina sia in attacco che in difesa sarà la chiave per avere la chance di vincere questa partita”.

Dopo questo match l’Eurolega si fermerà per una settimana prima delle ultime 10 partite.

OMNISPORT | 04-02-2021 19:12