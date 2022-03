Eurolega: l'Olympiacos aggancia Milano al terzo posto

15-03-2022 22:04

Nel recupero della diciannovesima giornata di regular season di Eurolega l’Olympiacos Pireo ha battuto per 84-73 a Kaunas lo Zalgiris. I greci agganciano così momentaneamente al terzo posto Milano, che però, nella classifica senza le squadre russe, ha una partita in meno. Non si è giocata Fenerbahce-Bayern Monaco, valida per la ventiseiesima giornata, a causa di un focolaio di Covid-19 tra i bavaresi, la cui partita di venerdì proprio contro l’Olimpia di Ettore Messina è a forte rischio.

OMNISPORT