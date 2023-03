Chiusa la giornata di Eurolega ma questo Madrid fa paura: candidata alla vittoria finale

29-03-2023 23:21

Si è conclusa la giornata di Eurolega. Oggi, mercoledì 29 marzo, erano previste da calendario quattro gare. Ad aprire le danze, alle 18 alla Zalgirio Arena (a Kaunas, Lithuania) è stata la gara tra Kauno Zalgiris e Monaco Basket. I lituani, padroni di casa, sorprendono l’AS Monaco e controllano il match sin dall’inizio. Al termine della gara Kauno supera gli ospiti con il punteggio finale di 79-70.

Grande prova della Kauno guidata da un ispiratissimo Ignas Brazdeikis: il canadese è stato autore di 22 punti con quattro triple. Laurynas Birutis e Arnas Butkevicius hanno aggiunto 10 punti per i padroni di casa. Al Monaco non bastano 13 di Loyd e Motiejunas.

Alle 19, a Belgrado, in Serbia, è iniziato il big match tra Stella Rossa e Valencia. I padroni di casa battono senza problemi gli spagnoli per 92-73. Per i serbi sono decisivi i 20 punti di Petrusev, i 16 di Dobric, i 15 di Campazzo ed i 10 di Bentil. A Valencia non bastano i 14 punti di Radebaugh, i 12 di Jones, i 12 di Harper, i 10 di Claver ed i 10 anche di Lopez-Arostegui. Al termine dell’incontro Stella Rossa, grazie alla vittoria, raggiunge a pari punti in classifica (28) gli ospiti.

Non c’è partita tra i greci dell’Olympiacos ed i francesi dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne. La gara, iniziata alle 20 presso il palazzetto “Pace and Friendship Stadium” del Pireo (ad Atene) vede già dal primo quarto la netta superiorità da parte dei padroni di casa: 81-55 il punteggio finale.

Per i greci ci sono 11 punti di McKissic, 11 di Walkup e 10 di Papanikoalaou.

Per l’ASVEL vanno in doppia cifra Obasohan con 12 punti e Tyus con 10.

A chiudere la giornata è stato il big match tra gli spagnoli del Real Madrid ed i turchi del Fenerbahce Beko. Il Real Madrid fa suo il big match di giornata sconfiggendo il Fenerbahce sul punteggio di 90-75 alla Wizink Center. La squadra di Coach Chus Mateo (già matematicamente ai playoff) trova la terza vittoria consecutiva ed acciuffa i greci dell’Olympiakos in vetta alla classifica di Eurolega. Il bilancio conclusivo, sorprendente, di ventidue vittorie ed appena nove sconfitte. I Blancos – ancora – mettono in scena un’altra prova di forza. Netto ko alla squadra turca e si confermano una delle principali candidate per la vittoria finale della competizione.